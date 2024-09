Le FBI enquête sur une «tentative d'assassinat» présumée visant Donald Trump après des tirs, un suspect arrêté

L'ancien président américain se trouvait dans son club de golf à Palm Beach, en Floride, dimanche 15 septembre. Il est « sain et sauf après des coups de feu à proximité de lui », a déclaré dans un communiqué Steven Cheung, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump.



Le Secret Service, chargé de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a annoncé sur X qu'il « enquêtait avec le bureau du shérif du comté de Palm Beach sur un incident concernant l'ancien président Donald Trump qui s'est déroulé peu avant 14 heures (18 h TU) ». « L'ancien président est sain et sauf », a-t-il confirmé.



Quelques heures après l'annonce de l'incident, la police fédérale américaine s'est exprimée. Dans un communiqué, le FBI indique qu'il « enquête sur ce qui semble être une tentative d'assassinat contre l'ancien président Trump ».



Un homme muni d'un fusil d'assaut arrêté

Dans la foulée, les forces de l'ordre ont déclaré, lors d'une conférence de presse, qu'elles avaient appréhendé un suspect qui avait été repéré par des agents du Secret Service. L'individu se trouvait à une distance de 400 à 500 mètres de Donald Trump et était muni d'un fusil d'assaut de type AK-47 à lunette, à proximité du parcours de golf. Ont également été retrouvés deux sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo. Les agents ont tiré des coups de feu, et après s'être enfui dans un premier temps à bord d'une voiture noire, l'homme a été arrêté grâce notamment au concours d'un témoin qui a permis l'identification du véhicule.



« On a reçu un coup de fil - des services secrets : des coups de feu ont été tirés. Heureusement, nous avons pu localiser un témoin qui est venu nous voir et nous a dit : "Hé, j'ai vu un homme sortir des buissons en courant. Il a sauté dans une Nissan noire et j'ai pris une photo d'un véhicule et de la plaque." Ce qui était bien. Nous avions donc cette information », a déclaré Ric Bradshaw, shérif du comté de Palm Beach, lors d’une conférence de presse.



« Notre centre de détection de la criminalité en temps réel l'a transmise aux lecteurs de plaques d'immatriculation, et nous avons pu pister ce véhicule sur l’autoroute. Nous avons alerté le bureau du shérif du comté voisin, ils ont repéré le véhicule et l'ont appréhendé. Puis, ils ont arrêté l’homme. Après cela, nous avons emmené le témoin, et il l’a identifié comme étant la personne qu'il avait vue sortir des buissons et sauter dans la voiture », a poursuivi le shérif, qui a précisé qu'un seul individu était en garde à vue.



Joe Biden et Kamala Harris « soulagés »

Cet événement survient dans une campagne déjà totalement folle qui a vu en quelques semaines le candidat républicain échapper à une première tentative d'assassinat, le président démocrate Joe Biden jeter l'éponge et sa vice-présidente Kamala Harris le remplacer au pied levé.



Le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris sont « soulagés » que l'ex-locataire de la Maison-Blanche Donald Trump, candidat républicain à sa réélection, soit « sain et sauf » après que son équipe de campagne eut fait état de tirs en Floride près de lui.





Selon un communiqué de la Maison-Blanche, « le président et la vice-présidente ont été informés de l'incident sécuritaire au parcours de golf Trump International (en Floride), où l'ancien président pratiquait. Ils sont soulagés d'apprendre qu'il est sain et sauf. Ils seront régulièrement tenus informés par leurs équipes ».



« J'ai été informée des tirs près de l'ancien président Trump et de sa propriété en Floride et je suis heureuse qu'il soit sain et sauf. La violence n'a pas sa place en Amérique », a écrit sur X, Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre.



Le 13 juillet, le magnat de l'immobilier, candidat républicain pour l'élection présidentielle prévue en novembre, avait été blessé à une oreille par des tirs qui avaient fait un mort et deux blessés dans l'assistance d'un meeting en Pennsylvanie, dans le nord-est du pays. Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, ont fait le tour du monde. L'auteur des coups de feu fut abattu par des tireurs d'élite.



Ce fiasco sécuritaire avait conduit à la démission de la patronne du Secret Service et au placement en congé d'office d'au moins cinq agents de cette unité chargée de la protection des plus hauts responsables américains.























































