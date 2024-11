Le FMI fait patienter le Sénégal pour un nouveau décaissement

C'est l'agence Reuters qui donne la nouvelle. Le Sénégal devra attendre au moins jusqu'en juin pour obtenir une quelconque résolution de son programme de prêts avec le Fonds monétaire international qui pourrait conduire à de nouveaux décaissements, a déclaré à Reuters une source au courant du processus.

Le ministère des Finances n'a pas fait de commentaire immédiat sur la perspective d'un retard qui constituerait un test pour un gouvernement en quête d'un soutien rapide pour l'aider à faire face à une situation budgétaire de plus en plus précaire .

Un programme de 1,9 milliard de dollars du FMI convenu en juin 2023 est suspendu depuis qu'un audit gouvernemental réalisé trois mois plus tard a révélé des chiffres de dette et de déficit plus importants que ceux rapportés par l'administration précédente, faisant grimper en flèche les rendements des obligations en dollars de la nation ouest-africaine et déclenchant des dégradations de la notation de crédit.

Dakar cherche à obtenir un nouveau programme auprès du Fonds, mais la source a indiqué que le FMI n'examinerait même pas la requête avant que les conclusions de l'audit, qui doivent être certifiées par la Cour des comptes du Sénégal à la mi-décembre, ne soient ensuite examinées par le conseil d'administration du Fonds. "Ils doivent commencer par régler les problèmes identifiés lors de l'audit", a indiqué la source. Après la certification, le conseil d'administration du Fonds devrait déterminer les prochaines étapes vers une résolution, un processus qui devrait prendre encore six mois, a ajouté la source.

Le ministère des Finances du Sénégal n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.