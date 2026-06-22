Le FMI salue la ‘’volonté’’ des autorités sénégalaises de remédier aux vulnérabilités liées aux données erronées

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) ayant séjourné récemment au Sénégal salue l”’engagement continu” et la ”volonté” des autorités sénégalaises de remédier aux vulnérabilités liées aux données économiques erronées du pays.



Selon un communiqué du FMI, elle se réjouit des réformes institutionnelles relatives à la gestion de la dette.



La mission dirigée par Mercedes Vera Martin a séjourné à Dakar du lundi 15 au vendredi 19 juin. Selon le site Internet de l’institution financière, son rôle était d’évaluer la situation macroéconomique et les perspectives économiques du pays.



”L’équipe du FMI a tenu des discussions […] constructives avec les autorités sénégalaises [et] a salué l’engagement continu des autorités, ainsi que leur volonté de remédier aux vulnérabilités révélées par [les] données erronées, notamment par des réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la transparence”, note le département chargé de la communication du Fonds monétaire international.



Citant Mme Vera Martin, la cheffe de mission du FMI pour le Sénégal, il affirme que la mission ”a également salué les réformes institutionnelles visant à unifier les fonctions de gestion de la dette, mesure corrective essentielle dans le processus de régularisation de ces erreurs de déclarations” relatives aux données économiques du pays entre 2019 et 2024.



‘’Une situation difficile, dans un contexte mondial éprouvant’’



”La poursuite d’actions décisives sera essentielle pour favoriser les progrès vers la clôture du dossier de misreporting’’, les données erronées en question, recommande le Fonds monétaire international aux autorités du Sénégal.



La cheffe de mission signale que ‘’l’économie sénégalaise a fait preuve de résilience, même si elle est confrontée à une situation difficile, dans un contexte mondial éprouvant’’.



La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a atteint 6,7 % en 2025, une performance portée par une forte expansion du secteur des hydrocarbures, a-t-elle indiqué.



Le déficit du compte courant s’est sensiblement réduit en 2025, sous l’effet des exportations de pétrole et de la compression des importations, ajoute le communiqué en citant Mercedes Vera Martin.



D’après Mme Vera Martin, le déficit budgétaire global du pays s’est fortement réduit en passant de 13,4 % du PIB en 2024 à 6,4 % du PIB en 2025, grâce à la rationalisation des dépenses notamment.



Mais les vulnérabilités budgétaires demeurent élevées, selon elle.



Une pression supplémentaire sur les finances publiques



‘’Les perspectives à court terme sont soumises à des risques élevés. La hausse des cours mondiaux du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient devrait exercer une pression supplémentaire sur les finances publiques du Sénégal cette année, compte tenu du coût budgétaire des subventions non ciblées’’, a analysé la fonctionnaire du FMI, concernant les perspectives économiques du pays.



Elle affirme avoir discuté avec les autorités sénégalaises de l’impact de la guerre au Moyen-Orient sur l’économie et les finances publiques du pays.



L’examen des besoins et conditions de financement pour le reste de l’année, les réformes visant à stimuler la croissance et à renforcer les filets de protection sociale, ainsi que la consolidation de la gouvernance du pays ont également été abordés, d’après Mercedes Vera Martin.



‘’Les autorités ont réitéré leur intérêt pour un nouveau programme soutenu par le FMI. Les services du FMI continueront de dialoguer avec les autorités sur leurs politiques et priorités de réforme susceptibles d’être appuyées par un accord avec le FMI’’, rapporte le département chargé de la communication de cette institution financière.



Des ‘’temps difficiles’’



Les réformes abordées consistent à soutenir la consolidation budgétaire et à réduire les vulnérabilités liées à la dette, à renforcer la gestion de la dette, à améliorer la gouvernance publique et à promouvoir une croissance inclusive et durable, a précisé la cheffe de mission du FMI pour le Sénégal.



Elle assure les autorités du pays de l’‘’engagement’’ de l’institution financière à les soutenir ‘’en ces temps difficiles’’.



À cause des données erronées imputées aux ex-dirigeants du pays, Macky Sall en premier, qui a rejeté cette accusation, le FMI ne cesse de reporter la signature d’un programme de coopération pour lequel il doit faire bénéficier le Sénégal d’un financement de 1,8 milliard de dollars.



Selon le communiqué, Mme Vera Martin et ses collaborateurs ont rencontré le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, les ministres délégués Allé Nar Diop (Coopération) et Bassirou Sarr (Budget), le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, François Sène, et d’autres personnalités.























































aps