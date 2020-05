Le FRAPP invite les organisations patriotiques à se mobiliser

Au tour du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) de dénoncer le management de l’Etat face au Covid19. Le secrétariat exécutif national (SEN), plus précisément, qualifie la décision du président Macky Sall de «grave et irresponsable». Il s’agit de la décision relative à l’assouplissement des mesures prises sans les mesures d’accompagnements.



En effet, le secrétariat exécutif national du Frapp constate que «devant la forte pression des Sénégalais d’ici et de la diaspora, pour le rapatriement des corps, l’ouverture des marchés et des lieux de culte et le dépôt d’une requête de référé mesure utile et de deux référés-libertés par le FRAPP…le président Macky Sall a décidé de lâcher les sénégalais ».



«Par cette décision, le président avoue son incapacité politique, sanitaire, financière, économique à prendre les décisions que la situation exige face au Covid-19. En réalité, le président Macky Sall vient de réciter avec le Covid-19 les seules leçons qu’il connaît et qu’il récite depuis 2012 : incapacité, incompétence, impotence, impuissance, indolence» a confié le Frapp par son sécrétariat exécutif national.



Le FRAPP invite le régime à mettre un terme à la loi d’habilitation, à l’Etat d’urgence et au couvre-feu. Il appelle également les citoyens sénégalais à la prudence, à la responsabilité en se préservant par le respect des gestes barrières, invite les organisations patriotiques à se mobiliser pour faire face.