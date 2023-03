Le G20 se réunit en Inde, divisé par la guerre en Ukraine

Une manifestation d'exilés tibétains devant l'ambassade de Chine à New Delhi à quelques heures du sommet du G20. Une réunion de deux jours dans la capitale indienne, marquée par les tensions et les positions divergentes sur la guerre en Ukraine.



Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell a précisé: "notre position est claire: la guerre doit être condamnée. La Russie doit s'arrêter et se retirer. Tant que cela ne se produira pas, nous contineurons de soutenir l'Ukraine et garder la porte ouverte à toute approche susceptible d'apporter la paix."



Depuis Tashkent, en Ouzbékistan, le chef de la diplomatie américaine d'ores et déjà annoncé qu'il ne rencontrera pas ses homologues chinois et russe. "Nous savons tous que la vérité est simple: la guerre peut se terminer demain. Elle peut se terminer aujourd'hui, si le président Poutin en décidait ainsi. Il l'a commencé, il peut l'arrêter. C'est aussi simple que cela. Et nous ne devons jamais perdre de vue ce fait. Personne ne doit perdre de vue que nous avons un agresseur et une victime" a déclaré Antony Blinken.



A son arrivée en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré son homologue turc, qui l'a remercié pour l'aide russe après le tremblement de terre. Lors d'une autre réunion avec son homologue indien, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et l'Inde n'acceptaient pas les pratiques "néocoloniales", telles que les sanctions unilatérales, les menaces et le chantage envers des États souverains.