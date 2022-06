Le G7 envisage de plafonner les prix du pétrole russe pour accroitre la pression sur Moscou

Plafonner les prix du pétrole russe aurait un double avantage aux yeux des États-Unis, à la manœuvre pour imposer cette idée aux pays du G7 : d’une part réduire les ressources tirées du pétrole par la Russie, d’autre part limiter les conséquences de l’envolée des prix de l’énergie pour les pays consommateurs.



Mais pour l’heure cette idée fait l’objet de discussions et de débats au sein du G7. Son application risque d’être « assez incertaine », souligne la présidence française.



La France aimerait explorer d’autres pistes face à la crise énergétique, souhaitant notamment que les pays producteurs produisent davantage « de manière exceptionnelle ». Paris plaide aussi pour une « diversification des approvisionnements », notamment avec une « remise sur les marchés » des pétroles iranien et vénézuélien - deux pays qui sont soumis à des sanctions américaines.



Par ailleurs, les pays du G7 envisagent de revenir sur un engagement pris dans le cadre de la lutte contre le changement climatique : celui de ne plus financer les projets d’infrastructures dans le secteur des hydrocarbures.



Depuis plusieurs jours les ONG de défense de l’environnement s’inquiètent d’un possible revirement du G7 dans ce dossier, ce qui porterait atteinte, selon ces ONG, aux objectifs de neutralité carbone que se sont fixés les pays riches dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.











































































































