Le Gabon dépénalise l’homosexualité

L’homosexualité n’est plus un délit au Gabon. En effet, l’Assemblée nationale gabonaise a voté ce mardi la loi sur la dépénalisation des rapports homosexuels en annulant un amendement du code pénal voté un an plutôt et qui considérait l’homosexualité comme une « atteinte aux mœurs. »

Selon l’agence de presse Reuters, c’est après plusieurs heures de débat que 48 députés ont voté en faveur de la dépénalisation. 24 ont voté contre et 25 se sont abstenus, indique l’agence de presse Reuters.

L’opposition a contesté le vote, qui n’aurait pas, selon elle, recueilli de majorité absolue. « Quarante-huit députés ébranlent toute une Nation et ses us et coutumes » a déclaré un député hostile, qui a réclamé un second vote.