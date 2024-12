Le Gouvernement s’engage à améliorer le sort des retraités sénégalais

Une nouvelle ère s’annonce pour les retraités sénégalais. Le ministre du Travail, Abass FALL, a confirmé l’engagement du gouvernement à améliorer leurs conditions de vie.



Dans une lettre adressée à l’Association des retraités, veufs, veuves et orphelins du Sénégal (Arvos), il a souligné que le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, a donné des instructions fermes pour une réflexion approfondie sur la question des retraites.





une bouffée d’oxygène pour les nombreux retraités



Abass FALL a assuré que son département allait organiser des réunions de concertation pour discuter des mesures à mettre en œuvre.



Ces échanges permettront de prendre en compte les préoccupations spécifiques des retraités et de définir une stratégie globale pour améliorer leur quotidien.



Les attentes sont grandes du côté des retraités qui espèrent une revalorisation de leurs pensions et une meilleure prise en charge de leurs besoins.

























































Walf