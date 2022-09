[Le Joola, 20 ans déjà] : témoignage d’une famille qui a perdu 11 proches

26 septembre 2002-26 septembre 2022, 20 ans déjà que le bateau le Joola chavirait au large de la Gambie. Cette tragédie, qui a coûté la vie à environ 2000 personnes, est considérée comme la plus grande catastrophe maritime que le monde n’a jamais connu bien loin devant le tristement célèbre Titanic et ses plus de 1500 morts. Deux décennies plus tard, les plaies de ce drame sont toujours béantes dans les cœurs des familles. C’est le cas pour Najib Sagna et Samsidine Haïdara. Ils ont perdu 11 de leurs proches dans ce naufrage.



Pour Seneweb, ils rejouent le film de leur douloureuse journée de ce 26 septembre 2002 et leurs nombreuses interrogations qui les ont poussé à se lancer dans le combat pour la justice dans cette affaire.