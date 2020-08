Le KHALIFE DE MÉDINA BAYE, CHEIKH AHMED TIDIANE NIASS, sera inhumé...mercredi prochain

Le khalife de Cheikhal en l’occurrence Cheikh Ahmed Tidiane Niass a fini sa mission sur ce monde futile et périssable.

Le khalif de Médina Baye est retourné auprès de Dieu à l’âge de 88 ans.

Le guide religieux est décédé des suites d’une courte maladie.

Il sera inhumé mercredi à Médina Baye, dans le mausolée de son vénéré père El Hadji Ibrahima Abdoulaye Niass dit Baye Niass (1900-1975), a annoncé le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahy Aliou Cissé.



Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, surnommé Papa Cheikh par les disciples, était le quatrième khalife de cette cité musulmane où vivent de nombreux fidèles de la tidjaniya, à Kaolack.



Il avait succédé à Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass, en 2010.



Durant les dix années passées à la tête de cette communauté musulmane, il s’est révélé grand bâtisseur, multipliant les grandes infrastructures dont la Maison des hôtes. La cérémonie d’inauguration de cet édifice a eu lieu à Médina Baye il y a deux ans, en présence du président de la République, Macky Sall.



Fils de Cheikha Maryama Niang et de Baye Niass, il était réputé pour les innovations apportées à l’organisation de la Jamhiyatu Ansaru Din, qui réunit des disciples de Baye Niass vivant dans de nombreux pays.



La Jamhiyatu Ansaru Din revendique plus de 400 millions de membres.

























