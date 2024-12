Le "Lion" , Abdou Lakhad Diallo, reçu par le Pr Bassirou Diomaye Faye

Au Qatar, dans le cadre du Forum de Doha, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Abdou Lakhad Diallo, international sénégalais et champion d’Afrique 2022.



Il revient à dakarposte qu'avec le joueur du club qatari Al-Arabi SC, le Chef de l’État a abordé plusieurs thématiques, y compris les opportunités d’investissement au Sénégal. Cet échange fructueux traduit la volonté du Chef de l’État de mobiliser les talents et les ressources de la diaspora pour contribuer activement au développement du pays.



Le Président Faye a salué l’engagement d’Abdou Diallo en tant qu’ambassadeur du Sénégal sur la scène internationale, tout en explorant des pistes concrètes pour renforcer le lien entre la diaspora et la nation.