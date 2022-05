Le Mali demande au Togo une médiation auprès des institutions internationale et régionale

En visite dans la capitale togolaise depuis mardi 3 mai avec des envoyés spéciaux du Mali, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop a affirmé à Lomé que la délégation est venue solliciter que le président togolais Faure Gnassingbé s'investisse dans la médiation entre le Mali et les institutions régionales, comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Cédéao, ainsi qu'auprès de la communauté internationale. Abdoulaye Diop a par ailleurs déclaré que l'objectif essentiel du gouvernement de transition demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles et le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 24 mois.

















































rfi