Le Mali, le Niger et le Burkina instaurent un droit de douane commun pour leur confédération

Le Mali, le Niger et le Burkina, qui ont quitté la Cedeao pour se réunir dans l’Alliance des Etats du Sahel, ont instauré un droit de douane commun de 0,5% sur les importations venant de pays non membres de leur confédération, selon une décision de leur organisation publiée samedi.



En janvier, les trois pays sahéliens ont quitté la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) qu’ils estiment notamment inféodée à la France, et ont formé l’Alliance des Etats du Sahel (AES).



Mais ils bénéficient toujours des avantages de l’organisation, notamment la libre circulation des personnes et des biens en attendant un accord entre les deux parties sur les modalités de leur séparation, qui devrait bientôt intervenir.



En attendant, les trois pays ont institué « un prélèvement confédéral AES (PC-AES) » commun sur les pays non membres de leur confédération et ceux avec qui ils n’ont pas d’accord douanier, selon un document signé par le chef de la junte malienne et président de l’AES, le général Assimi Goïta.



« Le taux du PC-AES est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées de pays tiers », poursuit le document, ajoutant que ce taux « peut être révisé par décision du collège des chefs d’Etat de la confédération AES. »



Les ressources générées serviront à financer notamment le fonctionnement des organes, les projets et programmes de l’AES ou toute autre dépense jugée nécessaire, indique le document.



Les marchandises en transit, les aides, dons et subventions non remboursables ne sont pas concernés par la décision.



Selon le ministre malien de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, ce prélèvement « n’est pas une charge supplémentaire ».



« On avait un prélèvement communautaire Cedeao qui était du même taux et qui s’appliquait sur la même base », at-il déclaré à la télévision d’Etat.



« Donc pour les usagers maliens, c’est juste un transfert de ce prélèvement, ça n’impacte pas du tout les importations et ça n’impacte pas le coût également des denrées qui sont importées », a-t-il assuré à la télévision d’Etat.



Les trois pays sahéliens sont dirigés par des régimes militaires arrivés au pouvoir par des putschs entre 2020 et 2023 revendiquant une politique souverainiste.



En février, ils avaient assuré lors d’une rencontre à Bamako privilégier « l’intérêt supérieur des populations » pour les prochaines négociations avec la Cedeao.













AFP