Le Ministre Matar BA en deuil

Le Ministre des Sports M. Matar BA, Maire de Fatick vient de perdre sa belle Mère.

Adjia Ndéo DIOUF, belle mère de l'édile de Fatick et maman de Ndeye Isseu DIOUF BA, son épouse est décédée ce dimanche á Dakar.

L'enterrement aura lieu demain lundi á 10 heures á Fatick.

Nous présentons nos sincères condoléances au Ministre des Sports Matar BA, á sa belle-famille, aux parents et proches et prions pour le repos de son âme

















source seneweb