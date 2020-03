Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr lance une CAMPAGNE_NATIONALE contre le Coronavirus dénommée : #VaincreCovid19

Voici sa déclaration :



Au Sénégal et dans 187 autres pays, nous faisons face à la pandémie du COVID-19.

Je lance à cet effet, cette campagne nationale #VaincreCovid19, une initiative destinée à contribuer aux efforts de sensibilisation et de prévention contre le COVID-19.



Je voudrais demander à chaque sénégalaise et à chaque sénégalais de considérer avec responsabilité l'ampleur de la menace, de faire preuve de solidarité et d'adopter scrupuleusement les comportements et les règles d'hygiène et de propreté, édictées par le Ministère de la santé et de l'action sociale et l'OMS.



Mobilisons-nous et nous sauverons des vies.



Ensemble nous Vaincrons !



Envoyez vos questions à: VaincreCovid19@gmail.com