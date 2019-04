Le Mot de Maitre François MATHIEU : Restons dans la cohérence.

Nous avions choisi librement et soutenu loyalement notre candidat MACKY SALL par Conviction.

Nous avions souhaité qu’il soit élu dès le 1er tour. Nous nous sommes attelés à la tâche et n’avons lésiné sur aucun effort pour atteindre cet objectif.

S’il est indiscutable que la Victoire du 24 Février est d’abord la sienne, il n’en demeure pas moins vrai que la Coalition ADIANA y a largement contribué.

Il est évident que la réélection du Président MACKY est dûe à un vaste mouvement de soutien pour former la grande coalition de la majorité présidentielle Benno Bokko Yakaar dans laquelle la Coalition ADIANA a joué un rôle déterminant.

Nous devons en tirer une grande fierté.

Nul ne peut l’ignorer, encore moins le Chef de l’État qui est l’homme le plus et le mieux informé du Sénégal.

Raison pour laquelle, nous devons rester sereins.

Macky Sall est fermement décidé à s’entourer de tous les sénégalais qui veulent l’accompagner dans l’œuvre colossale de l’émergence du pays. Nul ne peut mettre en doute que notre coalition ADIANA regorge de nombreuses ressources humaines de qualité.

On peut servir son pays de plusieurs manières et à plusieurs stations tout aussi honorables qu’un poste de Ministre que, du reste, aucun de nous n’avait souhaité, Même si, nous nourrissions pour notre Président THIERNO LÔ des responsabilités gouvernementales au regard des immenses sacrifices consentis.

Mais de le savoir proche de Macky Sall nous réconforte. En effet, les deux hommes s’apprécient beaucoup.

Donc, nous de l’A.P.D et de la Coalition ADIANA, restons sereins.

Mon intime conviction, c’est que Macky Sall nous donnera les responsabilités que nous méritons, le moment venu.

Soyons patients et restons ce que nous sommes, des hommes et des femmes dignes et talentueux.

Rendons grâce à Dieu et continuons à soutenir et à accompagner le Président Macky Sall.

Restons dans la cohérence.

Faisons-lui confiance.

Du reste, ce gouvernement qu’il vient de former confirme que Macky Sall est un Président hors-pair, méthodique et réfléchi, décidé à faire faire au Sénégal des pas de géant ; son fameux concept « FAST TRACK » le prouve.

Félicitons donc toute l’équipe dirigée par l’excellent Mohammed Boun Abdallah Dionne.

Nos vœux de réussite les accompagnent.



Me François MATHIEU

Président des cadres

de la coalition ADIANA.