Le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) vide son chargeur sur Ousmane Sonko

Nous venons, encore une fois, d’être témoins d’une concussion infecte, née des entrailles d’un homme distingué par ses qualités comiques et sa malhonnêteté certaine. Un homme qui aime la théâtralisation de tout, au seul but d’avoir une existence politique.

Monsieur Ousmane Sonko, comme il le souhaite depuis fort longtemps, sort encore de son trou et se lance dans une mission vergogneuse qui veut que soit écornée l'image du Président Macky Sall qu’il veut, à tout prix, étiqueter pour sa dernière sortie sur la présidentielle Bissau-guinéenne. D’emblée, nous tenons à le rappeler que le leadership du Président Macky Sall dépasse la sous région.

La place que le Sénégal occupe aujourd'hui sur le plan international, la convoitise dont notre pays fait l'objet à l'égard des géants du monde sont des signaux forts qui attestent de la vitalité de notre diplomatie.

En l'espace d'une semaine, le Sénégal a reçu deux (2) invités de marques à savoir le Premier ministre canadien Le très Honorable Justin Trudeau et Le chef de la diplomatie américaine Monsieur Pompeo. Deux grandes nations. Cela prouve que le leadership du Président Sall dépasse largement la sous région et se conjugue à une dimension planétaire.

Ce ne sont pas les propos déplacés d'un Ousmane Sonko qui y changeront quelque chose. Mais lorsqu'on est obsédé par la fonction présidentielle et que l'on voit le Président réélu abattre un travail extraordinaire, on peut facilement verser dans la jalousie et parler du Président avec une impertinence déconcertante, pensant que cela suffit pour récupérer le capital de sympathie que lui vouent les Sénégalais.

Il y a bien une manière de parler du Président de la République et cette manière est conditionnée non pas par la personne de Macky Sall mais plutôt par la sacralité de l'institution présidentielle qu’il incarne. Celle-ci ne date pas de 2012 et devra transcender des générations de Sénégalaises et Sénégalais.

C'est peine perdue pour Sonko et ses alliés qui, finalement, ne trouvent d'armes que dans l'insolence et dans les insultes. Que Monsieur Ousmane sonko se ressaisisse et qu'il comprenne qu'il n'impressionne pas les Sénégalais et continuera de récolter mépris et indignation à chacune de ses sorties.

Lui, dont le fantasme est de devenir Président, de quel Pays allait-il hériter si tout le monde se mettait à bafouer, voire marginaliser nos institutions dont le Président de la République ?

Nous l'avons vu soutenir manifestement un candidat entre les deux tours lors de cette présidentielle Bissau-guinéenne. Encore, une chose que le Président Macky Sall n'a pas faite. Voilà une ingérence manifeste qui n'est pas souhaitable et qui se démarque des règles et pratiques consacrées.

Par respect pour la souveraineté dont jouit la République sœur de Guinée Bissau, le Président Macky Sall, en diplomate aguerri, ne tombera pas dans le piège de l'immixtion ou de l'ingérence. Nos relations avec ce Pays sous le règne du Président Sall ont toujours été basées sur un respect mutuel et une considération qui prend source dans une cohabitation exemplaire.

Le peuple guinéen est seul apte à choisir ses dirigeants et il en sera ainsi. Macky Sall a toujours soutenu la Guinée Bissau et ce, sans condition aucune. C'est un Pays en proie à des difficultés et pour une stabilité globale de la sous région, aucun Président conscient n'optera de lui tourner le dos.

Nous avons confiance au peuple guinéen et en sa justice et espérons que la meilleure formule sera trouvée. Le rôle du président Sall en Afrique est salué de toute part et cela devrait faire la fierté de tous les Sénégalais, ceux qui sont avec lui ou non, sans distinction aucune.

On n'a pas forcément besoin d'être aigri parce qu'on est opposant. Le Président Sall continuera d'assumer le rôle qui est le sien en Afrique et surtout dans la sous région. Ses pairs lui vouent une confiance incommensurable, les Sénégalais aussi.







