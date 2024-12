Le Nigérian Ademola Lookman désigné meilleur joueur africain de l'année

L'attaquant nigérian Ademola Lookman, star de l'Atalanta Bergame, a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2024 par la Confédération africaine de football (CAF) lundi soir à Marrakech. Ademola Lookman a remporté en mai la Ligue Europa en marquant un triplé contre le Bayer Leverkusen en finale (3-0), le premier titre européen de l'histoire du club italien. Il a également été finaliste de la Coupe d'Italie et de la Supercoupe de l'UEFA 2024. Son club est actuellement en tête du championnat italien et reste sur une série de 10 victoires.



Le joueur de 27 ans a aussi porté sa sélection jusqu'à la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN), inscrivant deux buts en huitième de finale face au Cameroun (2-0) et un but en quart de finale face à l'Angola (1-0).



"Je veux dire à tous les jeunes enfants et à toutes les personnes qui regardent (cette cérémonie), ne laissez pas vos échecs vous peser, vous briser les ailes, mais transformez votre douleur en puissance et continuez à voler", a déclaré Lookman en recevant son prix.

Banda consacrée



Le joueur nigérian été choisi dans une liste de cinq nominés où figurait également le latéral marocain Achraf Hakimi, l'ailier ivoirien Simon Adringa, l'attaquant guinéen Serhou Guirassy et le gardien sud-africain Ronwen Williams, qui a été désigné meilleur gardien. Lookman succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen, qui avait remporté le prix l'année dernière.





Le titre de meilleure joueuse d'Afrique est revenu à l'attaquante zambienne Barbra Banda, 24 ans, qui évolue au sein du club américain Pride d'Orlando. La capitaine de l'équipe de Zambie avait été écartée de la CAN féminine en 2022 en raison de "vérifications sur son genre" mais était présente au Mondial féminin en 2023 et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Il n'a jamais été facile pour moi d'en arriver là (...) mais je crois que le meilleur reste à venir", a déclaré la joueuse.

Le coach ivoirien Emerse Faé a remporté le titre d'entraîneur africain de l'année après avoir réussi l'exploit de hisser les Éléphants de la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique en gagnant la CAN 2024.