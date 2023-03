Le PM détaille les objectifs du budget d'investissement triennal alloué à Sédhiou

"Le président veut accélérer réellement le développement de cette belle région de Sédhiou. Ce budget d'investissement de 400 milliards de francs CFA alloué à la région de Sédhiou sur les trois prochaines années devra permettre d’éradiquer totalement les abris provisoires", a déclaré le chef du gouvernement.



Il s'adressait à des journalistes, au terme du Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou et qui a notamment permis de faire le point sur l’exécution du programme arrêté pour le compte du budget d'investissement alloué à la région de Sédhiou pour les trois prochaines années (2023-2025).





"Il faut rappeler que ces abris ont été aujourd'hui réduits de moitié" dans les écoles de la région, a souligné le Premier ministre, selon lequel de 1198 abris provisoires en 2015, ces classes sous paillote aménagées à partir de paille ou de "crintin" ne sont plus que 673 à Sédhiou, selon Amadou Ba.



"De 2015 à maintenant, le gouvernement a pu construire 352 salles de classe dans la région de Sédhiou, 262 blocs d'hygiène et administratif", ainsi que des lycées à Marsassoum et Tanaff. Le chef du gouvernement a aussi cité l’inspection d'académie de Sédhiou dont la construction a été achevée.



Un institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) a été également érigé à Sédhiou, de même qu’un centre de recherche dont il n’a pas précisé la spécialité.



Le budget d’investissement triennal alloué à Sédhiou devrait par ailleurs permettre de régler les questions d’électrification rurale et de mobilité dans cette région, à partir de pistes de production qui vont être réalisées "surtout dans les départements de Bounkiling et de Goudomp où effectivement, il y a des efforts encore à faire nonobstant ce qui a été fait", a indiqué le Premier ministre.



Il va en outre servir à réaliser les investissements arrêtés dans le cadre du programme d'assainissement dont va bénéficier Sédhiou, incluant un volet hydraulique. "Ces programmes vont permettre à la région de Sédhiou de rattraper définitivement son retard, et ceci dans un délai qui n'excédera pas les 3 années à venir", a assuré le Premier ministre.



Amadou Ba est aussi revenu sur la problématique des bourses de sécurité familiale et de la carte d'égalité des chances. Il a annoncé que "dans les prochains jours", des communications seront faites en Conseil des ministres "pour dire exactement à la population sénégalaise l'état d'exécution de ses directives présidentielles".





Il a rappelé qu'en 2015, 200 milliards de francs CFA d'investissements publics avaient été arrêtés pour améliorer la mobilité de la région de Sédhiou.



"En 2022, c'est 289 milliards qui ont été investis. Ces 289 milliards ont permis de faire des ouvrages exceptionnels", a affirmé Amadou Ba. Il a cité le pont Famara Ibrahima Sagna de Marsassoum, la route nationale numéro 4 (RN4), la boucle du Boudié et la construction de l'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou.



"Tout cela a permis à la région de Sédhiou de faire des progrès que le président de la République a pu constater. Et cela a aussi permis au président de demander au gouvernement de mettre en œuvre un nouveau programme qui, cette fois-ci, est fixé à 400 milliards Francs CFA ", a relevé Amadou Ba.



































aps