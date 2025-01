Le Pentagone envoie 1 500 soldats pour sécuriser la frontière sud des États-Unis

Le ministère de la Défense des États-Unis a entamé le processus de déploiement d'effectifs supplémentaires pour sécuriser la frontière sud du pays.



Quelque 1 500 soldats en service actif sont en train d'être envoyés après que des plans ont été mis en œuvre par le président américain Donald Trump, qui vient de prêter serment.



Le 47e président des États-Unis s'est rapidement mis au travail après avoir réoccupé le bureau ovale ce lundi. Le jour de son investiture, il a signé une série de décrets, marquant ainsi un virage à 180 degrés par rapport à l'administration Biden. Parmi ces décrets figuraient des plans de répression de l'immigration.



Le secrétaire à la défense par intérim, Robert Salesses, a déclaré que les troupes piloteraient des hélicoptères pour aider les agents de la patrouille frontalière sur le terrain et participeraient à la construction de barrières. Le Pentagone fournira également davantage d'avions militaires pour les vols d'expulsion du ministère de la sécurité intérieure, pour plus de 5 000 immigrants détenus.





Selon M. Salesses, le nombre de soldats et leurs missions pourraient bientôt changer, ajoutant que "ce n'est que le début".



"Dans les plus brefs délais, le département développera et exécutera des missions supplémentaires en coopération avec le Département de la sécurité intérieure, DHS, les agences fédérales et les partenaires étatiques afin de répondre à l'ensemble des menaces décrites par le président aux frontières de notre pays", a déclaré M. Salesses.



Les responsables de la défense affirment que le ministère est prêt à offrir encore plus de troupes si la demande en est faite et si cela s'avère nécessaire. Ils ont indiqué que jusqu'à 2 000 Marines supplémentaires pouvaient être mis à disposition et déployés à la frontière sud avec le Mexique.



Les responsables ont ajouté qu'il n'était pas prévu pour l'instant que les troupes déployées fassent du maintien de l'ordre, mais que cela pouvait changer en fonction des décisions et des ordres de la Maison Blanche.



La loi Posse Comitatus, adoptée en 1878, interdit aux troupes d'exercer des fonctions de maintien de l'ordre. M. Trump a toutefois la possibilité d'invoquer la loi sur l'insurrection de 1807, qui autoriserait l'utilisation de troupes pour le maintien de l'ordre civil.



M. Trump a demandé au nouveau ministre de la défense, Pete Hegseth, et au responsable de la sécurité intérieure de lui faire rapport dans les trois mois s'il est nécessaire d'invoquer cette loi. La dernière fois que cette loi a été invoquée, c'était en 1992 par le président George H.W. Bush pour réprimer les émeutes de Los Angeles après l'acquittement des policiers accusés d'avoir battu Rodney King.



Les forces d'active rejoindront les quelque 2 500 membres de la garde nationale et de la réserve américaine déjà présents à la frontière. Jusqu'à ce déploiement, aucune troupe d'active ne travaillait le long de cette frontière longue de 3 220 km.



Environ 20 000 agents de la patrouille frontalière sont actuellement en service actif. La plupart d'entre eux travaillent dans le sud du pays, mais ils sont également chargés de protéger la frontière septentrionale avec le Canada. Les agents de la frontière nord sont chargés d'identifier les trafiquants de drogue, tandis que ceux de la frontière sud sont principalement à la recherche de migrants illégaux.