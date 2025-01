Le Pool judiciaire financier : 91 dossiers traités, 162 personnes arrêtées, plus de 2 milliards FCfa saisis

Depuis l'installation de ses membres, il y à quelques mois, le Pool judiciaire financier (Pjf) a fait un travail remarquable dans la lutte contre la délinquance financière. Selon les déclarations du Procureur de la République financier, El Haj Abdoulaye Sylla, pas moins de 91 dossiers ont été traités avec une efficacité notable, contribuant ainsi à la transparence et à la rigueur dans la gestion des affaires financières.



Au total, 162 personnes ont également été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur ces dossiers, impliquées dans diverses infractions financières allant de la corruption à l’escroquerie, en passant par le blanchiment d’argent. Ces arrestations témoignent de l’engagement de démanteler les réseaux criminels qui nuisent à l’économie et à la justice sociale.



Un autre aspect impressionnant du bilan est le montant total des saisies, qui s’élève à 2 500 000 000 FCFA. Ce montant comprend les cautions et autres saisies de biens, ce qui souligne l’ampleur des moyens financiers récupérés par l'État dans la lutte contre les crimes économiques.



Le Procureur Sylla a salué l’engagement de ses équipes et des partenaires de la justice dans cette démarche, soulignant que ces résultats sont le fruit d’un travail rigoureux et d’une collaboration étroite entre les différentes institutions concernées.













































































seneweb