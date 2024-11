Le Pr Bassirou Diomaye Faye a pris part au Sommet extraordinaire arabo-islamique de Riyad

Le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce lundi 11 novembre 2024 au Sommet extraordinaire arabo-islamique de Riyad, en Arabie Saoudite, consacré à l’examen de la situation préoccupante en Palestine et au Liban.



Cette assemblée de haute importance, présidée par Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salman, a offert une tribune au Chef de l’État pour réitérer la position inébranlable du Sénégal en faveur de la cause palestinienne.



Le Sommet a adopté une résolution commune en 38 points, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban. Le texte met en avant l’urgence d’assurer la protection des civils et de garantir l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire dans les zones touchées par le conflit.