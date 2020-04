Le Pr Camerounais... introuvable

Mais où est passé Paul Biya ? La question agite la scène politique au Cameroun. Alors que plus de 100 malades du Covid-19 ont été recensés dans le pays, le chef d’État camerounais reste invisible. Dans les pays voisins, tous les présidents sont montés au créneau et ont annoncé des mesures pour freiner la pandémie, mais à Yaoundé, c’est le chef du gouvernement qui s’en est chargé.



Une absence qui a amené Maurice Kamto, l’un des principaux opposants, à publier “un communiqué incendiaire”, rapporte Camer.be. Il “vient de donner sept jours au président Paul Biya pour s’adresser aux Camerounais lui-même et leur dire quelle est la riposte contre le Covid-19” et annoncer des aides aux ménages. Sinon, le principal opposant estime que “cela pourrait conduire au constat de son incapacité à gouverner”.