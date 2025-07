Le Pr Diomaye Faye a pris part à la cérémonie officielle marquant le 50e anniversaire de l’indépendance du Cabo Verde.

"À l’invitation de Son Excellence Monsieur José Maria Neves, Président de la République du Cabo Verde, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, a pris part à la cérémonie officielle marquant le 50e anniversaire de l’indépendance du Cabo Verde.



Le Sénégal adresse ses chaleureuses félicitations au peuple frère capverdien et lui souhaite bien-être et succès continu.



Notre pays reste résolument engagé dans le renforcement des liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre le Sénégal et le Cabo Verde" lit-on dans le communiqué de la présidence de la République du Sénégal.