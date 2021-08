Le Pr Macky Sall attendu à Darou Mouhty et à Darou Marnane...Ce que l'on sait de son séjour chez "Borom Darou"...

Dakarposte a appris de ses radars fureteurs, au parfum de tout ce qui se trame au sommet du pays, que le chef de l'Etat se rendra dans les prochaines heures dans la région de Louga, précisément à Darou Mouhty. Du moins, sauf revirement.



Des informations en notre possession, il ressort que le Pr Macky Sall entend présenter ses condoléances au nouveau khalif de Darou (Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang) suite au rappel à Dieu de Serigne Abass Mbacké.





Pour ceux qui l'ignorent encore, Darou Mousty, de son nom authentique Darou Mouhty, est une ville religieuse mouride située à 28 km de Touba, au Sénégal.

Située dans la région de Louga, c'est la deuxième ville la plus peuplée de la région après le chef-lieu de la région du même nom. C'est aussi le chef-lieu de l'arrondissement de Darou Mousty. Fondé sur le "ndigueul" de son frère et guide KHADIMOU RASSOUL, DAROU MOUHTY reste la deuxième plus grande ville du mouridisme après TOUBA.





Il revient à dakarposte qu'après l'étape de Darou Mousty, Macky et sa suite se rendront ce lundi 23 Août à Darou Marnane. Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif va présenter ses condoléances à Serigne Mame Thierno ibn Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké suite au rappel à Dieu de Serigne Modou Mahtar Mbacké.









clounjay@yahoo.fr