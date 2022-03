Le Pr Macky Sall chez les...Layenes (images )

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 3 Mars 2022 à 10:15 Rédigé par Dakarposte le Jeudi 3 Mars 2022 à 10:15

A l’occasion de la 142e édition de l’Appel de Seydina Limamoulaye, le Président Macky SALL a rendu visite au Khalif général Mamadou Makhtar Laye. En magnifiant la vie et l’œuvre de Seydina Limamoulaye, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de préserver la paix et le vivre ensemble tels que enseignés par le Mahdi. De son côté, le Khalif et l’ensemble de la famille ont marqué leur gratitude au Chef de l’Etat pour les dispositions prises pour la réussite de l’événement .