Le Pr Macky Sall échappe au piège des "Khalifistes" et "Karimistes"

N'eut été la vigilance des services de renseignements Sénégalais établis en Afrique du Sud, le Pr Macky Sall allait se faire huer. En effet, dakarposte a appris (images et audios a l'appui) que des opposants précisément des inconditionnels de Karim Wade et de Khalifa Sall ont accordé leurs violons pour huer le chef de l'Etat Sénégalais aussitôt qu'il déboule en direction de la salle aménagée pour la circonstance de sa rencontre avec nos compatriotes établis en Afrique du Sud. La rencontre était calée ce jeudi après midi, mais elle a été renvoyée in extremis. C'était sans savoir que Macky est informée en temps réel.