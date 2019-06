Le Pr Macky Sall et le DG des Impôts et Domaines Cheikh Ba se sont rencontrés...Ce que l'on sait de leurs échanges...

Dakarposte a appris que l'actuel DG des Impôts et Domaines a eu l'insigne honneur d'être reçu par le chef de l'Etat. Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains. Oh que si ! Car, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ a eu le privilège de partager le "Ndogou" du Président Macky Sall de ce lundi 3 Juin 2019.



Il revient à dakarposte que les deux personnalités ont eu des discussions franches et cordiales sur la situation du pays et sur le vieux fief qui a vu naitre tant de sommités (la Médina).



Un proche de "Messi" (surnom de Cheikh Bâ) de nous souffler que le Président Sall a saisi l'opportunité pour rassurer tous les militants sur sa volonté d’accompagner la commune de la Médina "et, dira t'il, tous les dirigeants de la mouvance, surtout nos vaillants Ministres sortants du dernier gouvernement qu’il félicite".



Et la source de révéler que "Cheikh Bâ a rencontré un patriote sincère, frissonnant à chaque attaque des U20 Nigérians. Vous l’aurez compris, le Président et Cheikh ont regardé ensemble la 1/8 ème de finale"