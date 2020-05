Le Pr Macky Sall va s'adresser à la nation mardi prochain

Dakarposte a appris que le chef de l'Etat va s’exprimer mardi soir sur le coronavirus lors d’une allocution solennelle prononcée depuis sa résidence privée, à 20 h. Lors de son allocution le Pr Macky Sall devrait faire un point complet de la situation aux Sénégalais alors que l’épidémie s’accélère dans le pays. Cette pandémie on ne peut plus coriace ne cesse de se propager avec 1.634 cas confirmés, dont 643 guérisons et 17 décès.

Soit dit en passant, un homme, habitant Touba, âgé de 45 ans est décédé ce samedi après-midi à Dakar (CHU de Fann), des suites de la maladie à coronavirus



Le chef de l'État Macky Sall qui, compte d'adresser à la nation, le 12 mai prochain, à 20h, a d'ailleurs lancé un appel au peuple sénégalais, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour rappeler que la maladie n'est pas honteuse.



"Après plus de deux mois de crise liée à la Covid-19 ensemble, mes chers compatriotes, tenons bon. Ensemble, restons mobilisés et surtout solidaires. La maladie est certes contagieuse, mais pas du tout honteuse. Évitons donc toute stigmatisation", a-t-il tweeté.



Il revient cependant à dakarposte que peu avant son allocution, c'est dire lundi et mardi prochain celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux s'entretiendra d'abord en mode visioconférence avec les participants habituels au Conseil de défense et de sécurité consacré au coronavirus, à savoir les différents ministres et les responsables sanitaires concernés par cette crise. En somme, le chef de l’État souhaite affiner son allocution très attendue.