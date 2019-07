Le Pr Macky et son hôte Sa Majesté le Roi Mswati III à Popenguine (IMAGES)

Un V.O. ou voyage officiel ne s’improvise pas. Il y a un protocole à respecter, toujours en accord entre les deux pays. Sauf qu'on en connaît essentiellement la partie visible, celle dont les médias rendent compte, mais on en connaît moins les coulisses.

Pour ainsi dire que ce séjour au Palais de Popenguine ne faisait pas partie du planning, du moins n'a pas été communiqué aux médias.



Comme vous le voyez sur ces images , le Président Macky SALL et Sa Majesté le Roi Mswati III se promènent à Popenguine.



Les images postées par...dakarposte sont assez révélatrices. L'endroit, on ne peut plus charmant, possède une belle plage, de quoi passer quelques jours tranquilles et agréables à l'abri de Dakar.

Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif au Sénégal semble expliquer à son illustre hôte que l'endroit est également associé au sanctuaire marial Notre-Dame-de-la-Délivrance qui voit converger chaque année de nombreux chrétiens en pèlerinage.



Non sans lui apprendre que Popenguine est par ailleurs connu comme localité où se trouve la seconde résidence officielle des présidents sénégalais lors de leur mandat.