Le Pr Macron va parler ce lundi à ...20h

Emmanuel Macron s'exprimera lundi à 20h00 sur les suites qu'il entend apporter au "grand débat" organisé en réponse à la crise des Gilets jaunes, a annoncé dimanche 14 avril la présidence.



"Le président de la République s'adressera à la Nation ce lundi 15 avril à 20h00", apprend-on dans un communiqué de l'Élysée.



"Dans cette allocution, il annoncera les chantiers d’action prioritaires et avancera les premières mesures concrètes en réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre du grand débat national", poursuit l'Élysée.



"Des changements en profondeur"



"Les annonces sont prêtes. C'est bien un nouvel acte et des changements en profondeur qui vont être lancés. C'est le sens des réunions qui se tiennent ce soir à l'Élysée", dit-on dans l'entourage du président.



Emmanuel Macron s'entretiendra avec le Premier ministre Édouard Philippe ce soir à 19h00, avant de réunir des membres du gouvernement à 20h00.



Celui-ci a retenu lundi dernier quatre "exigences" du débat : baisser la fiscalité, renouer les liens avec les territoires se sentant délaissés, renforcer le lien démocratique avec les citoyens et mieux répondre à l'urgence climatique.



Il a promis en outre des décisions "puissantes et concrètes" en réponse aux doléances, décisions assorties de grands chantiers de plus long terme.



Outre son intervention de lundi soir, Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse qui organisée mercredi à l'Élysée.