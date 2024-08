Le Premier ministre Ousmane Sonko dans les champs... d'Idrissa Seck

Organisé dans le plus grand secret, avec un degré maximal de sécurité, le déplacement du Premier ministre, aux fins de rendre visite à Idrissa Seck dans ses champs, a été jusqu'ici verrouillé.



Mais, c'était sans compter avec les radars fureteurs de Dakarposte, au parfum de presque tout ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières.



Pour emprunter le jargon militaire, le verrouillage de l’information jusqu’au moment M est une donnée clé pour minimiser les risques.



Entouré, nous revient-il, par une discrète garde rapprochée, Ousmane Sonko s'est rendu dans les champs du chef de file du parti "Rewmi".



S'est-il rendu au fameux domaine de Ngorsi d’au moins 100 hectares évalué à 3 milliards FCfa sis dans la forêt de Bandia ou dans un autre ranch ? Mystère et boule de gomme!



En tous cas, le "pape du Pastef" a été dans une étendue de terre cultivable appartenant à l'ancien maire de Thiès.



De son séjour mené à très bas bruit et préparé en cercle très restreint au plus haut sommet de l’État, il ressort que c'était pour présenter des condoléances suite au rappel à Dieu de Nogaye Seck, la soeur de l'ex- édile de la "ville aux deux gares".



Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains observateurs. Oh que si, car nos informateurs font savoir qu'aussi bizarre que cela puisse paraitre, personne au sein du gouvernement n’avait ainsi été mis au parfum.



Comme ils se retrouvent..