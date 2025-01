Le Premier ministre sénégalais décerne décore le Président du patronat mauritanien de l’ordre de Commandeur de l’Ordre au nom du Président de la République du Sénégal

Le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, au nom du Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, a décoré le Président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, du titre de Commandeur de l’Ordre du Mérite en reconnaissance de ses efforts considérables dans la promotion du partenariat entre les secteurs privés des deux pays.



Une table ronde réunissant les secteurs public et privé des deux pays intitulée : « Renforcer le partenariat stratégique pour une intégration économique durable », se tiendra demain mardi à l’ancien Palais des Congrès de Nouakchott.



La Mauritanie et le Sénégal entretiennent diverses relations de coopération et de partenariat, notamment le projet du champ gazier Tortue-Ahmyim GTA et le projet du pont de Rosso reliant les deux pays, en plus des accords portant sur la création d’un secrétariat sénégalo-mauritanien pour la coopération et le développement, et d’autres dossiers relatifs à la lutte contre la migration irrégulière et aux accords sur les conditions de séjour et de stabilité.



























































AMI (Mauritanie)