Le Premier ministre sénégalais entame une visite d’amitié et de travail en Mauritanie

Le Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, est arrivé dimanche soir à Nouakchott, au début d’une visite d’amitié et de travail de trois jours en Mauritanie.



Le Premier ministre Moctar Ould Diay a accueilli l’hôte sénégalais à l’aéroport international de Nouakchott, entouré de plusieurs membres du gouvernement, du directeur de cabinet du Premier ministre, de l’ambassadeur de Mauritanie accrédité au Sénégal, des conseillers au premier ministère, du wali de Nouakchott Ouest de la présidente du Conseil régional de Nouakchott, de l’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie et des représentants de la colonie sénégalaise en Mauritanie.



Le Premier Ministre a eu un entretien avec son homologue sénégalais dans le salon d’honneur de l’aile présidentielle de l’aéroport international de Nouakchott.



Le Premier Ministre sénégalais est accompagné d’une importante délégation composée de MM :



– Yacine Fall, Ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères.



– Général Jean Baptiste Tine, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.



– Birama Soulley Diop, Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines.



-Yacouba Diémé, ministre des Infrastructures, des Transports routiers et aériens.



– Fatou Diouf, ministre de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires.



























































AMI (Mauritanie)