Le Preministre malien, Soguel Maïga tacle Macky Sall

Depuis l’embargo imposé au Mali, suite au refus de la junte de procéder à la transition, selon les termes définis par la CEDEAO, les rapports entre le pays voisin sont au plus bas. . Ou en tout cas, le pays frère ne comprends toujours pas pourquoi le Sénégal lui ferme ses frontières. Et cela, le Premier ministre l’illustre de fort belle manière dans une de ses sorties.



A travers une rencontre tenue avec les acteurs sociopolitiques du Mali, le Premier ministre malien, Choguel Maïga a profité pour parler de l’attitude paradoxale du président sénégalais, Macky Sall.



Choguel Maïga s’étonne du comportement du président sénégalais, Macky Sall qui est récemment parti demander la levée de l’embargo sur le blé qui fait souffrir aujourd’hui les Occidentaux alors que lui est favorable à l’embargo sur son voisin direct.



« Il y a un président en Afrique ici, qui est allé demander au président russe, Poutine de lever l’embargo sur le blé parce que tout simplement les Occidentaux souffrent. Tu est parti plaider pour la cause des Occidentaux alors que toi tu as mis l’embargo et fermé tes frontières à ton voisin africain. Vraiment, je ne comprends pas le comportement de certains dirigeants africains. Ça fait rire », a indiqué Choguel Maïga.

























(Avec mediaguinee.org)