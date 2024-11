Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin

Le chef de l’État a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Riyadh, en Arabie Saoudite.



Comme annoncé par dakarposte, le Président Bassirou Diomaye Faye va participer au Sommet extraordinaire de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) consacré à la situation en Palestine et au Liban.



Ce sommet, prévu pour le 11 novembre, vise à renforcer le soutien et la solidarité de la Oumma islamique envers ces deux pays et à promouvoir une paix durable dans la région.