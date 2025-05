Célébration 1er mai- Le Collectif des travailleurs licenciés brandit des slogans très particuliers

Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, le coordonnateur du Rassemblement des Travailleurs du Sénégal (RTS) s’attend à une célébration particulière du 1er,



Boubacar FALL estime que l’actuel régime a mis dans une situation précaire plus de 30.000 travailleurs en les dépossédant de leur source de revenus. Le collectif compte organiser une marche sur la voie Cerf-Volant entre l’ANSD et Massalikoul Djinane, qu’il considère comme « un lieu symbolique, car c’est ici que des milliers de travailleurs licenciés ont autrefois marché pour aller chercher leurs maigres indemnités ».



«(…)Sous le thème : ‘Le travail en deuil : justice et réparation’, nous honorerons les vies brisées par l’arbitraire et exigerons un avenir digne. Ce jour-là, nos larmes se mêleront à notre colère. Car un deuil qui ne débouche pas sur la justice est un deuil trahi. Le RTS veillera à ce que chaque goutte de sueur versée par les travailleurs devienne une semence de révolution. Le RTS n’est pas un syndicat, c’est une famille. Rejoignez-nous. Apportez vos histoires, vos rages, vos espoirs. Ensemble, nous ferons du 1er Mai 2025 le premier jour de notre résurrection. La démocratie du travail ou la mort ! », déclare-t-il.



Pour lui, « ce 1er Mai ne sera pas une célébration, mais un deuil collectif transformé en combat ».

















































