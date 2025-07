Kenya : au moins 11 morts dans des manifestations contre le pouvoir

"Les personnes qui ont tué nos jeunes lors de la manifestation de l'année dernière n'ont pas été amenées à rendre compte de leurs actes. Ils continuent de perpétrer des meurtres contre leurs citoyens. Un gouvernement qui s'est transformé en unité terroriste contre son propre peuple ne doit pas être appelé un gouvernement.", a déclaré Joakim Simuyu, manifestant.



Corruption, vie chère et brutalité des forces de sécurité poussent désormais des kenyans à descendre dans la rue. Les affrontements entre manifestants et policiers sont récurrents dans ce pays considéré comme la locomotive de l’Afrique de l’Est.



"Nous voulions des manifestations pacifiques mais maintenant les gaz lacrymogènes sont partout, nous ne pouvons pas travailler, on nous tire dessus. Ruto devrait faire preuve d'humilité et écouter la génération Z.", a raconté Magoha Sifuna, manifestant.



Des jeunes qui ce 7 juillet encore ont demandé le départ de William Ruto. Le 25 juin dernier déjà une manifestation avait couté la vie à au moins 19 personnes dans le pays.

















































