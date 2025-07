Sabodala Gold Operations : 313 milliards de francs CFA investis au Sénégal en 2024

Sabodala Gold Operations (SGO), la filiale sénégalaise de Endeavour Mining, a annoncé avoir injecté la somme de 313 milliards de francs CFA au Sénégal en 2024, ce qui représente 92% de son chiffre d’affaires.



Cette révélation a été faite par le directeur général de SGO, Abdoul Aziz SY, lors de la présentation du rapport de développement durable 2024 du groupe, qui détaille les actions d’Endeavour Mining dans toute l’Afrique de l’Ouest.





« En 2024, nous avons contribué localement à hauteur de 313 milliards de francs CFA. C’est-à-dire que 92% de notre chiffre d’affaires de 337 milliards a été directement investi au Sénégal, » a-t-il déclaré, qui est également vice-président chargé des affaires publiques pour le Sénégal, le Mali et la Guinée chez Endeavour Mining.



Les achats locaux, incluant les paiements aux fournisseurs et prestataires, ont connu une hausse significative, passant de 145 milliards de francs CFA en 2023 à 187 milliards de francs CFA en 2024, représentant 77% des revenus de la société.



Cependant, le rapport fait également état d’une légère baisse des contributions fiscales de l’entreprise à l’État, passant de 132 milliards de francs CFA en 2023 à 116 milliards de francs CFA en 2024.



Abdoul Aziz SY a attribué cette diminution à une année « pas facile » pour SGO.



Des Performances de production en deçà des attentes



La complexité du minerai du giseme8nt de Massawa, dont l’exploitation a débuté en 2022, est la principale raison de ces défis. Le rapport indique une baisse considérable des teneurs en or par rapport aux objectifs fixés.



« En 2024, nous avons produit 229 000 onces d’or, soit à peu près 7,6 tonnes d’or ; c’est en deçà de nos objectifs, qui étaient de 400 000 onces d’or, mais aussi un recul de 22% par rapport à nos projections de 2023, qui étaient de 294 000 onces d’or, soit 9,4 tonnes d’or, » a précisé M. SY.



Conséquence de cette baisse de production, le chiffre d’affaires annuel de SGO a régressé de 5%, s’établissant à 337 milliards de francs CFA en 2024, contre 354 milliards en 2023.



Il a expliqué que cette régression est également due au renchérissement des coûts de l’or.



Malgré ces défis opérationnels, Abdoul Aziz SY a assuré que cette conjoncture « n’a pas pour autant impacté » les contributions économiques, sociales et fiscales de l’entreprise pour le Sénégal.

















































Walf