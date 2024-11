Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle aux Émirats Arabes Unis

Le chef de l’Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, sera en visite officielle aux Émirats arabes unis ce 25 novembre 2024. Ce sera la seconde visite du nouveau président sénégalais au Moyen Orient après celle effectue en Arabie Saoudite. Cette visite officielle du président Faye fait suite à la dernière effectuée en Turquie et en Chine.



Au cours de ce voyage, le président Faye aura un entretien bilatéral avec son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al NAHYAN.



Les Émirats arabes Unis sont des partenaires privilégiés pour le Sénégal. Les deux pays entretiennent des relations amicales très anciennes. Les investissements des Émirats Arabes Unis au Sénégal sont estimés à plusieurs milliards de francs cfa. Le fonds émirati Khalifa pour le développement des entreprises a financé plusieurs projets d’infrastructures, comme la construction d’une route nationale le long de la vallée du fleuve Sénégal. Début 2020, il a également financé à hauteur de 20 millions de dollars un centre d’incubation pour start-up à Dakar. Mieux encore, la société privée Emirates Pirogues Modernes s’est implantée au Sénégal pour la production d’embarcations à base de fibre de verre.



Par ailleurs, le groupe émirati Dubaï Port World (DP World) a investi plus de 840 millions de dollars pour réaliser la première phase du port en eau profonde de Ndayane, à 70 kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise. L’accord pour la construction de ce port et de sa zone économique spéciale sur 1 200 hectares a été signé fin décembre 2020. Aujourd’hui, cet investissement fait la fierté des deux pays. D’ailleurs, la nouvelle Direction générale du Port de Dakar avait récemment organisé une rencontre autour de ce projet de Ndayane.



POSSIBLE AIDE BUDGÉTAIRE DES ÉMIRATS POUR LE SÉNÉGAL ?



On peut effectivement s’attendre à une aide budgétaire des Émirats Arabes Unis en faveur du Sénégal qui fait face à une tension de trésorerie. Voilà pourquoi, les partenaires du Sénégal à l’instar des Émirats Arabes Unis ou de l’Arabie Saoudite pourraient mettre la main à la proche pour aider ce pays ami.



Il faut d’ailleurs rappeler qu’au Tchad, le Conseil national de transition (Parlement de Transition) a donné son accord pour la réception d’un prêt de 300 milliards de francs CFA octroyé par le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement.



En Août 2024 également, les Émirats Arabes Unis ont annoncé un investissement de 30 millions de dollars au Ghana en appui à des projets. Il faut rappeler que les Émirats Arabes Unis avaient trouvé une solution pour booster l’économie ghanéenne en rachetant sa dette extérieure.



Aujourd’hui, les Émirats disposent des capacités financières pour aider le Sénégal à relancer son économie malgré les restrictions du FMI.



Abu Dhabi déploie une diplomatie humaniste pour aider les pays à faibles revenus, surtout en Afrique, fortement éprouvée par les conséquences de la Covid 19 et de la guerre en Ukraine.



Cette visite du chef de l’État sénégalais va permettre de faire un état des lieux de la coopération entre les deux pays et de renouveler le bail pour d’autres projets ambitieux dans les secteurs de l’éducation, du numérique, de la sécurité, du religieux etc…



Le président sénégalais sera logé à l'hôtel Emirates Palace de Abu Dhabi.















































