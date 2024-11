Le Président Bassirou Diomaye a visité la 15e Biennale de l’Art Africain Contemporain

Dans le cadre de la 15e Biennale de l’Art Africain Contemporain, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu cet après-midi à l’ancien palais de justice de Dakar pour visiter plusieurs expositions :



• L’exposition internationale, réunissant 58 artistes d’Afrique et de la diaspora ;

• L’exposition des Collectionneurs, mettant en valeur des œuvres prêtées par des collectionneurs sénégalais ;

• L’exposition Design, un hommage à la créativité et à l’innovation ;

• Une exposition dédiée à Anta Germaine Gaye, figure emblématique de l’art sous-verre.



Cette visite a été l’occasion de célébrer la diversité et l’audace des expressions artistiques, témoignant du dynamisme culturel du Sénégal et de l’Afrique. La Biennale de Dakar reste une source d’inspiration pour un avenir fondé sur la culture et la créativité.