Le Président Directeur Général a affirmé que plus de 10.000 fonctionnaires sont mobilisés pour servir les hôtes du Tout-Miséricordieux durant la saison du pèlerinage et 140 initiatives sont mises en place.

Son Éminence a déclaré : « Le pèlerinage est une adoration grandiose et non une occasion pour brandir des slogans politiques ».

Son Éminence le Président Directeur Général le Cheikh et le Docteur Abd Ar-Rahmane Bin Abd Al-Aziz As-Sudais a mis l’accent sur la totale disponibilité de la Présidence Générale des Affaires des deux Saintes Mosquées, qui consacre tous ses soins et ses efforts pour réserver un bon accueil aux pèlerins, se met à leur service et veille à ce qu’ils accomplissent les rites cultuels dans une atmosphère de paix, de sécurité et de sérénité.

Son Éminence le Cheikh Abd Ar-Rahmane As-Sudais a déclaré également lors de l’inauguration du plan du pèlerinage de l’année 1440 de l’Hégire qui a eu lieu Mardi le 20 Dhou Al-Qaada au siège de la Présidence à la Mecque, que la Présidence Générale des Affaires des

deux Saintes Mosquées a mis en place un plan d’action bien ficelé, incluant 140 initiatives. Ce plan comprend plusieurs secteurs visant à parfaire les prestations de service et à améliorer la gestion des ressources humaines, et ce, tout au long des 24 heures, afin de garantir la meilleure prestation de service aux pèlerins de la Maison Sacrée d’Allah et aux visiteurs de la Mosquée du Prophète.

Ces activités témoignent des efforts louables consentis par le Royaume, qu’Allah le protège, pour s’occuper des deux Saintes Mosquées et de leurs visiteurs. Aussi ces activités vont-elles de pair avec les principes du Royaume, avec la vision 2030 et le programme pour la transformation nationale 2020.

Le Président Directeur Général des Affaires de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée du Prophète le Cheikh, le Docteur Abd Ar-Rahmane Bin Abd Al-Aziz As-Sudais a indiqué que le plan élaboré par la Présidence pour la saison du pèlerinage 1440 de l’Hégire vise à atteindre un certain nombre d’objectifs. Il s’agit de se préparer convenablement à ce grand événement afin de pouvoir aider les hôtes du Tout-Miséricordieux à accomplir leurs rites cultuels aisément et dans une atmosphère sereine. Les pèlerins bénéficieront de tous les services qui leur seront offerts par la Présidence pour qu’ils soient bien entourés et bien orientés. L’ensemble de ces dispositions bien spécifiques doivent correspondre aux attentes des détenteurs du commandement, qu’Allah les protège, et visent à faire valoir l’image rayonnante de la religion islamique qui prône la modération et le juste-milieu, lesquelles valeurs déterminent la vision du Royaume.

Son Eminence a bien précisé que plus de 10.000 fonctionnaires (hommes et femmes) rattachés à la Présidence et à l’Agence de Médine veilleront à mettre en œuvre ce plan au sein des deux Saintes Mosquées au cours de la saison du pèlerinage 1440 de l’Hégire. Ces fonctionnaires compétents et qualifiés ainsi que le personnel du nettoyage veilleront à la bonne exécution du plan.

Son Eminence le Président a ajouté que : « Le gouvernement du serviteur des deux Saintes Mosquées veille à ce que les hôtes du Tout-Miséricordieux accomplissent les rites cultuels non seulement dans des conditions confortables, mais également dans une atmosphère paisible et sereine. Les pèlerins trouveront toutes les conditions favorables pour se consacrer entièrement aux adorations qui constituent l’objectif unique du pèlerinage. Celui-ci ne peut aucunement être une opportunité pour brandir des slogans politiques ou sectaires, cherchant à donner au pèlerinage un caractère politique et, par là-même, le vider de son sens.

Son Eminence a souligné également que, visant à transmettre le message véhiculé par notre noble religion à tous les pèlerins, la Présidence s’évertue à assurer une traduction instantanée, en dix langues, de la khotba du vendredi dans les deux Saintes Mosquées. La Présidence assurera aussi la traduction instantanée de la khotba de Arafa pour que les pèlerins de la Maison Sacrée, quelle que soit leur ethnie, comprennent son sens.

Son Eminence a appelé tous les fonctionnaires de la Présidence à veiller à amélioration des prestations des services fournis au sein des deux Saintes Mosquées et a insisté sur la nécessité d’accueillir les hôtes du Tout-Miséricordieux (qui sont venus des quatre coins du monde) dans de très bonnes conditions, conformément aux directives des détenteurs du commandement.