Le Président Macky SALL a présenté ses condoléances et celles de la Nation à la Famille de feu Haj Moustapha Guèye

Suite au rappel à Dieu du Président de l'Association des imams et Oulémas du Sénégal, le Président Macky SALL a présenté cet après-midi ses condoléances et celles de la Nation à la Famille du défunt. Président de l'AIOS de 1985 à 2022, ancien Commissaire au pèlerinage et animateur religieux à la Rts, Moustapha Guèye a été décrit comme un homme humble courtois et disponible, un érudit qui maîtrise le Coran et les textes islamiques.

Le Président Macky Sall a salué sa mémoire et témoigné de la sagesse de l'homme dans sa façon de partager ses connaissances religieuses.