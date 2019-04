Le Président Macky Sall attendu ce dimanche à Medina Gounass

Dakarposte tient de ses réseaux de renseignements, au fait des activités du chef de l'État, que le Pr Macky Sall est attendu ce dimanche à Médina Gounass.

Selon nos informateurs, l'actuel "homme fort du pays" sera à la tête d'une délégation qu'il a himself choisi.



L’édition 2019 de la retraite spirituelle de Madina Gounass (Kolda), plus connue sous le nom de "Daaka"a débuté le samedi 6 avril et se terminera le lundi 15 avril 2019.



Il nous revient que ce samedi après la prière de "Takussan", le Khalife, Thierno Amadou Tidiane Bâ, de Madina Gounass, s'est rendu sur le site du "Daaka", distant de 10 kilomètres.



Vendredi 12 avril dernier, après la prière de "Takussaan", les fidèles se sont consacrés à la "Hadratoul Juma".



Le "Daaka", un grand rassemblement religieux, désigne la retraite spirituelle instituée en 1942, par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bah, à Médina Gounass, dans la région de Kolda.



L’évènement qui se tient chaque année à 10 km de la ville religieuse est marqué notamment par des prières et des récitals de Coran.



Le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ (1900-1980), fondateur de Madina Gounass, a recommandé toute sa vie durant le respect des cinq piliers de l’islam et la pratique de la sunna du Prophète Mouhamad (PSL).



Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ, connu également sous le nom de Mamadou Hawoly Bâ, est né en 1900 dans le village de Thikité, dans le département de Podor (nord).



Il est décédé en 1980 à Dakar, suite à une maladie qu’il contracta au cours de son célèbre pèlerinage à Fès. Il est enterré à Madina Gounass, la cité religieuse qu’il a créée en 1936.



Le site, nous revient-il, est interdit aux femmes.