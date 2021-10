Le Président Macky Sall en Gambie et au Burkina

Le Président Macky SALL a quitté Dakar ce samedi 23 octobre 2021 pour participer, à l’invitation du Président de la République de Gambie, à la cérémonie d’inauguration de la sous-station et du réseau de lignes électriques de l’OMVG, à Jarra Soma.



Dakarposte a appris qu'il est attendu ce samedi à 15h au "pays des hommes intègres" (Burkina Faso)

Il va assister à la cérémonie de clôture du FESPACO.



Pour rappel, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) reprend du service, après une pause exceptionnelle de trois ans – un de plus qu’à l’accoutumée, pandémie oblige. Le Sénégal, invité d’honneur de cette nouvelle édition, présente 12 productions.