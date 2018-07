Le Président Macky Sall est-il en sécurité?

A l'image des autres chefs d'Etats, le Pr Sall est sans doute l'homme le plus menacé du pays. Le mieux protégé aussi . Du moins, tel devrait être le cas. Mais, comment comprendre qu'une personne puisse réussir à tromper la vigilance de la garde rapprochée du Président de la République et venir s'agenouiller auprès de ce denier?



En effet, un intrus sorti de nulle part a réussi à semer les "anges gardien" du Président. L'incident a eu lieu ce dimanche à Thiès. Macky, comme annoncé la veille par dakarposte, était venu présenter ses condoléances à son ami homme d'affaires Abdoulaye Diao dit Baba, qui a récemment perdu sa mère.



"Certes, le gars a été maitrisé, mais après coup. Pourquoi il n'a pas été vite repéré? C'est une faille inacceptable et telle situation ne doit plus se reproduire. Heureusement, que c'est un individu qui sollicitait je ne sais quoi au Président, mais imaginez qu'il soit muni d'arme avec l'intention de nuire ..." peste cet officier avec lequel nous avons taillé bavette.



Selon notre interlocuteur, "il y'a de quoi se faire du souci pour la sécurité du Président. Cela prouve que cette phalange de gardes du corps soigneusement choisis et tenus de former un bouclier humain autour du Président n'étaient pas concentrés "



Aux yeux de notre source, s'agissant de la sécurité du dirigeant du pays , absolument rien ne devrait être laissé au hasard.