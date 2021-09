Le Président Macky Sall reprend les airs...Ce que l'on sait de son séjour à Accra...

Dakarposte a appris que le chef de l'Etat a quitté Dakar ce jeudi 16 septembre. Il nous revient qu'il prendre part à Accra au Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation en Guinée, suite à la prise du pouvoir par la junte militaire le 5 septembre 2021.



Sur invitation du président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, cette session extraordinaire dans la capitale ghanéenne intervient après un premier sommet tenu le 8 septembre dernier par visioconférence, précise une note de la présidence du Faso.



Au cours de ce sommet, les chefs d’Etat de l’organisation avaient décidé de suspendre la Guinée de la CEDEAO, et d’envoyer une mission dans ce pays.



La rencontre d’Accra permettra d’évaluer la situation, et de faire des propositions de solutions pour une sortie de crise, et un retour à l’ordre constitutionnel.