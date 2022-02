Le Président Macky Sall sera aux commandes de l’Union africaine (UA) le week-end prochain

Le sommet de l’Union africaine aura lieu, sauf revirement, les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba.

Dakarposte a appris de bonnes sources que le chef de l'Etat du Sénégal prendra la tête de l’Union africaine (UA) succédant pour un an au Congolais Félix Tshisekedi. A ce titre, Macky Sall chapeautera la conférence des chefs d’Etat chargée de fixer les objectifs de l’organisation panafricaine, alors que l’institution est en pleine réforme.



Avant que celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif au pays de la Téranga n'assume la présidence de l’UA, un des radars fureteurs de dakarposte a filmé la patronne de la Diplomatie Sénégalaise à Addis-Abeba. En effet, Me Aissata Tall Sall a déjà quitté Dakar pour rallier Addis-Abeba en vue de la préparation du sommet de l’UA.







