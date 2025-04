Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 4e Conférence sociale sur l’emploi

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce jeudi 24 avril 2025, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), la cérémonie d’ouverture de la 4e Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité.



Cette édition, placée sous le thème « Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère », a réuni les autorités gouvernementales ainsi que des représentants des travailleurs, du patronat et des partenaires techniques et financiers.



Dans son allocution, le Chef de l’État a réaffirmé que l’emploi, en particulier celui des jeunes, constitue une priorité nationale. Il a souligné la nécessité d’une réponse collective, axée sur la formation professionnelle, la valorisation des compétences et le soutien à l’entrepreneuriat pour répondre à ce défi majeur.



Le Président de la République a également appelé à un engagement résolu de toutes les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, le secteur privé et les collectivités territoriales, afin de bâtir un modèle économique inclusif et durable. Ce modèle, a-t-il précisé, doit être au service de la dignité, de la justice sociale et de la stabilité du Sénégal.



Enfin, le Chef de l’État a réitéré l’engagement de l’État à assumer pleinement ses responsabilités dans cette dynamique, avec une volonté affirmée de promouvoir des réformes, d’assurer une gouvernance efficace et d’obtenir des résultats concrets pour les citoyens.