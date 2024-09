Le Président de la République a reçu l'équipe d'ingénieurs qui a conçu le premier satellite sénégalais

Le Président de la République a reçu cet après-midi l'équipe d'ingénieurs qui a conçu et rendu opérationnel le premier satellite sénégalais, #GAINDESAT-A1. Dirigée par le Pr Gayane Faye, cette équipe de jeunes ingénieurs a été élevée au grade d'officier de l'ordre national du Lion, la plus haute distinction du pays.



Le Chef de l'État a tenu à honorer personnellement, à titre exceptionnel, ce projet spatial historique, symbole des grands pas vers la souveraineté technologique du Sénégal.



Entouré de ses collaborateurs, le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé la fierté et la reconnaissance de la nation envers ces jeunes ingénieurs qui hissent le Sénégal au rang des pays dotés de leur propre satellite.